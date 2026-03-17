Нариман Ахундзаде пропустит мартовские сборы в Баку

Нападающий "Коламбус Крю" Нариман Ахундзаде не получил вызов в сборную Азербайджана по футболу на предстоящие мартовские сборы.

Как сообщает Idman.Biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), тренерский штаб национальной команды принял решение не привлекать 21-летнего футболиста из-за отсутствия достаточной игровой практики в новом клубе.

Ахундзаде перешел в "Коламбус Крю" из "Карабаха" в феврале 2026 года, став первым азербайджанским игроком в истории MLS. На момент объявления состава сборной нападающий еще не успел дебютировать за американский клуб в официальных матчах, что стало ключевым фактором при формировании заявки.

Решение освободить футболиста от обязанностей в национальной команде на данном этапе позволяет ему сосредоточиться на адаптации в США: решении бытовых вопросов, изучении тактических схем нового тренера и наборе игровой формы. Сезон в MLS находится на начальной стадии, и "Коламбус Крю" проводит интенсивную подготовку к регулярному чемпионату.

Ахундзаде имеет в активе 13 матчей за сборную Азербайджана. Ожидается, что после успешной интеграции в состав "Коламбус Крю" и получения стабильной игровой практики нападающий вновь будет рассматриваться в качестве кандидата на вызов в национальную команду.