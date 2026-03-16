Сархан Гаджиев: "в сборной U20 не будет массовой натурализации"

В сборной Азербайджана до 20 лет не планируется массовая натурализация футболистов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АФФА, об этом на пресс-конференции заявил исполнительный вице-президент ассоциации Сархан Гаджиев.

"К команде может быть привлечен игрок азербайджанского происхождения. Также возможно, чтобы один из его родителей был азербайджанцем. Это должен быть футболист, родившийся и выросший в Азербайджане. Это главное условие. При этом у натурализованного игрока должно быть большое желание выступать за нашу сборную. Мы должны чувствовать, что у него есть это желание. Но массовой натурализации не будет. Например, ситуации, при которой из 20 футболистов 17 будут натурализованными, не ожидается", - сказал Гаджиев.

Отметим, что сборная Азербайджана U20 примет участие в чемпионате мира, который пройдет в 2027 году в Азербайджане и Узбекистане.