Определены помощники главного тренера сборной Азербайджана U20 - ВИДЕО

Главный тренер сборной Азербайджана до 20 лет Руй Жорже определился с тренерским штабом команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу АФФА, специалист объявил состав своих помощников на пресс-конференции.

По словам Жорже, в его штаб войдут Александру Силва и Ромеу Алмейда. Португальский специалист отметил, что уже длительное время сотрудничает с этими тренерами.

Отметим, что сборная Азербайджана U20 примет участие в чемпионате мира среди молодежных команд, который пройдет в 2027 году в Азербайджане и Узбекистане.