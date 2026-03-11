Агасалим Мирджавадов о Руе Жорже: "Поработает - увидим"

Член Тренерского комитета Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Агасалим Мирджавадов прокомментировал назначение португальского специалиста Руя Жорже главным тренером сборной Азербайджана U20.

Он отметил, что лично не знаком с новым наставником молодежной команды.

"Я его не знаю. Он не работал в клубах. Только из сайтов прочитал, что долгое время возглавлял молодежную сборную своей страны. Что тут сказать? Могу только дать ему благословение", - сказал Мирджавадов в беседе с futbolpress.az.

Говоря о перспективах работы португальского тренера в Азербайджане, Мирджавадов отметил, что выводы можно будет делать лишь после начала работы.

"Пусть поработает, тогда и увидим. Состояние наших молодых футболистов всем известно. Если он много лет возглавлял сборную Португалии U21, значит, способен выполнять определенную работу", - заявил он.

На вопрос о том, стоило ли доверять пост иностранному специалисту при наличии местных тренеров, Мирджавадов отвечать не стал.