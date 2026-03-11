11 Марта 2026
11 Марта 2026 16:07
Билеты на турнир ФИФА в Азербайджане поступили в продажу

Билеты на матчи международного турнира FIFA Series - 2026, который пройдет в Азербайджане, поступили в продажу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), приобрести их можно через платформу iticket.az.

27 марта состоятся первые игры турнира. На "Далга Арена" пройдет матч Оман - Сьерра-Леоне, который начнется в 15:00. В тот же день на стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте сборная Азербайджана встретится с командой Сент-Люсии. Начало встречи - в 19:00.

Отметим, что в FIFA Series - 2026 принимают участие сборные Азербайджана, Омана, Сьерра-Леоне и Сент-Люсии. Турнир проводится под эгидой ФИФА и входит в международный календарь товарищеских матчей национальных команд.

