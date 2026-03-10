10 Марта 2026
RU

Руй Жорже возглавил сборную Азербайджана U20

Национальная сборная
Новости
10 Марта 2026 17:41
10
Руй Жорже возглавил сборную Азербайджана U20

Португальский специалист Руй Жорже назначен главным тренером молодежной сборной Азербайджана (U20), которая в 2027 году автоматически квалифицировалась на чемпионат мира как сохозяин турнира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт АФФА, кандидатура 53-летнего тренера была утверждена на заседании Исполнительного комитета 19 февраля, и после завершения юридических процедур назначение вступило в силу.

Жорже начнет работу с командой в преддверии чемпионата мира ФИФА U20, который пройдет в Азербайджане и Узбекистане. Пресс-конференция нового наставника с участием руководства федерации состоится в ближайшие дни.

В прошлом центральный защитник, Жорже провел основную часть игровой карьеры в "Спортинге" (1998-2005, 192 матча), ранее выступал за "Порту" (85 игр) и "Риу Аве", а завершил карьеру в "Белененсеше" в 2006 году где начал тренерскую карьеру, работая с командой U-19 (2006-2010), а затем и основным составом в сезоне-2008/09. С 2010 года Жорже на протяжении 15 лет руководил молодежной сборной Португалии (U-21), с которой пять раз выходил в финальную стадию чемпионата Европы и дважды завоевывал серебро - в 2015 и 2021 годах.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Матч женских сборных Азербайджана и Венгрии рассудят арбитры из Португалии
5 Марта 15:26
Женский футбол

Матч женских сборных Азербайджана и Венгрии рассудят арбитры из Португалии

Главным судьей встречи назначена Филипа Перейра Кунья
Женская сборная Азербайджана победила Северную Македонию в отборе ЧМ - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
3 Марта 17:04
Национальная сборная

Женская сборная Азербайджана победила Северную Македонию в отборе ЧМ - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Севиндж Джафарзаде оформила дубль в матче на "Далга Арена"
Севиндж Джафарзаде о матче с Северной Македонией: "К матчу готовились со всей серьезностью"
3 Марта 14:25
Женский футбол

Севиндж Джафарзаде о матче с Северной Македонией: "К матчу готовились со всей серьезностью"

Полузащитница сборной Азербайджана заявила, что команда полностью готова к первой игре отбора ЧМ-2027
Сборная Азербайджана по футболу U19 обыграла Молдову
25 Февраля 17:57
Национальная сборная

Сборная Азербайджана по футболу U19 обыграла Молдову

Точные удары Ниджата Нариманова и Ибрагима Бабаева принесли победу в гостевой встрече
Сборная Азербайджана U18 проиграла последний матч турнира
23 Февраля 15:56
Национальная сборная

Сборная Азербайджана U18 проиграла последний матч турнира

Команда уступила Таджикистану в игре за пятое место
Сборная Азербайджана U18 обыграла команду Беларуси - ОБНОВЛЕНО
21 Февраля 19:34
Национальная сборная

Сборная Азербайджана U18 обыграла команду Беларуси - ОБНОВЛЕНО

Единственный гол был забит на 42-й минуте

Самое читаемое

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
11:18
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана поделился впечатлениями от сезона в Чили и подвел его итоги
Кубок Европы: азербайджанская дзюдоистка завоевала "бронзу" - ОБНОВЛЕНО
8 Марта 00:30
Дзюдо

Кубок Европы: азербайджанская дзюдоистка завоевала "бронзу" - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан представляют 22 спортсмена в 10 весовых категориях — 3 юноши и 19 девушек
Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет
9 Марта 22:56
Борьба

Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет - ОБНОВЛЕНО

В первый день молодежного континентального первенства на ковер вышли пять представителей Азербайджана

Азербайджан завершил Гран-при по дзюдо в Линце с четырьмя медалями - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
9 Марта 00:00
Дзюдо

Азербайджан завершил Гран-при по дзюдо в Линце с четырьмя медалями - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

По итогам соревнований сборная Азербайджана заняла третье место в общем медальном зачете среди 59 стран