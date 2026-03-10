Руй Жорже возглавил сборную Азербайджана U20

Португальский специалист Руй Жорже назначен главным тренером молодежной сборной Азербайджана (U20), которая в 2027 году автоматически квалифицировалась на чемпионат мира как сохозяин турнира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт АФФА, кандидатура 53-летнего тренера была утверждена на заседании Исполнительного комитета 19 февраля, и после завершения юридических процедур назначение вступило в силу.

Жорже начнет работу с командой в преддверии чемпионата мира ФИФА U20, который пройдет в Азербайджане и Узбекистане. Пресс-конференция нового наставника с участием руководства федерации состоится в ближайшие дни.

В прошлом центральный защитник, Жорже провел основную часть игровой карьеры в "Спортинге" (1998-2005, 192 матча), ранее выступал за "Порту" (85 игр) и "Риу Аве", а завершил карьеру в "Белененсеше" в 2006 году где начал тренерскую карьеру, работая с командой U-19 (2006-2010), а затем и основным составом в сезоне-2008/09. С 2010 года Жорже на протяжении 15 лет руководил молодежной сборной Португалии (U-21), с которой пять раз выходил в финальную стадию чемпионата Европы и дважды завоевывал серебро - в 2015 и 2021 годах.