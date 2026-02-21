22 Февраля 2026
Сборная Азербайджана U18 обыграла команду Беларуси - ОБНОВЛЕНО

21 Февраля 2026 19:34
Сборная Азербайджана U18 обыграла команду Беларуси - ОБНОВЛЕНО

Сборная Азербайджана по футболу U18 провела третий матч группового этапа Международного турнира развития.

Как сообщает İdman.Biz, наша сборная, выступающая в группе B, встретилась с командой Беларуси.

В последнем матче группы, который прошел Минске, наша команда одержала победу со счетом 1:0. Единственный гол на 42-й минуте забил Али Баширов.

10:35

Сборная Азербайджана по футболу U18 проведет третий матч группового этапа Международного турнира развития против сборной Беларуси U18.

Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет в Минске на тренировочном поле местной футбольной федерации и начнется в 16:40 по бакинскому времени.

Напомним, что в первых двух играх турнира сборная Азербайджана U18 уступила России (1:7) и Узбекистану (1:3).

