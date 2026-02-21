Сборная Азербайджана U18 обыграла команду Беларуси - ОБНОВЛЕНО

Сборная Азербайджана по футболу U18 провела третий матч группового этапа Международного турнира развития.

Как сообщает İdman.Biz, наша сборная, выступающая в группе B, встретилась с командой Беларуси.

В последнем матче группы, который прошел Минске, наша команда одержала победу со счетом 1:0. Единственный гол на 42-й минуте забил Али Баширов.

