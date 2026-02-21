Робертас Пошкус: "Азербайджан, Лихтенштейн и Литва — команды одного уровня"

Главный тренр "Клайпеды" и бывший нападающий сборной Литвы Робертас Пошкус, выступавший в Азербайджане за "Интер" (ныне "Шамахы") и "Симург", оценил группу Лиги наций, в которой сыграют сборные Азербайджана, Литвы и Лихтенштейна. Он считает, что борьба за первое место развернется между сборными Азербайджана и Литвы.

"Азербайджан, Лихтенштейн и Литва — команды одного уровня. Игры Литвы и Азербайджана будут очень интересными, но нельзя забывать и о Лихтенштейне. Литва и Азербайджан должны бороться за первое место. Это очевидно. Время и матчи покажут, но, на мой взгляд, шансы у команд равные", - отметил Пошкус в комментарии sportal.az.

Пошкус отметил, что результаты литовской сборной также воспринимаются критично.

"Для Литвы выступление в дивизионе D — плохой результат. Мы всегда были командой топ-100, а иногда и топ-50. Значит, нужно доказывать, что можем подняться выше. Это касается и Азербайджана", - подчеркнул Пошкус.

Экс-футболист отдельно выделил влияние азербайджанского футбола и опыт игроков "Карабаха".

"Когда я играл, уровень был другим, сейчас Азербайджан сделал шаг вперед. "Карабах" играет в Лиге чемпионов, футболисты получают международный опыт. Поэтому ни Литва, ни Азербайджан не должны находиться в дивизионе D", - отметил он.

Пошкус добавил, что матчи между сборными будут особенно интересными и решающими, однако напомнил о необходимости обыгрывать Лихтенштейн.