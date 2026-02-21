22 Февраля 2026
RU

Робертас Пошкус: "Азербайджан, Лихтенштейн и Литва — команды одного уровня"

Национальная сборная
Новости
21 Февраля 2026 15:57
35
Робертас Пошкус: "Азербайджан, Лихтенштейн и Литва — команды одного уровня"

Главный тренр "Клайпеды" и бывший нападающий сборной Литвы Робертас Пошкус, выступавший в Азербайджане за "Интер" (ныне "Шамахы") и "Симург", оценил группу Лиги наций, в которой сыграют сборные Азербайджана, Литвы и Лихтенштейна. Он считает, что борьба за первое место развернется между сборными Азербайджана и Литвы.

"Азербайджан, Лихтенштейн и Литва — команды одного уровня. Игры Литвы и Азербайджана будут очень интересными, но нельзя забывать и о Лихтенштейне. Литва и Азербайджан должны бороться за первое место. Это очевидно. Время и матчи покажут, но, на мой взгляд, шансы у команд равные", - отметил Пошкус в комментарии sportal.az.

Пошкус отметил, что результаты литовской сборной также воспринимаются критично.

"Для Литвы выступление в дивизионе D — плохой результат. Мы всегда были командой топ-100, а иногда и топ-50. Значит, нужно доказывать, что можем подняться выше. Это касается и Азербайджана", - подчеркнул Пошкус.

Экс-футболист отдельно выделил влияние азербайджанского футбола и опыт игроков "Карабаха".

"Когда я играл, уровень был другим, сейчас Азербайджан сделал шаг вперед. "Карабах" играет в Лиге чемпионов, футболисты получают международный опыт. Поэтому ни Литва, ни Азербайджан не должны находиться в дивизионе D", - отметил он.

Пошкус добавил, что матчи между сборными будут особенно интересными и решающими, однако напомнил о необходимости обыгрывать Лихтенштейн.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Сборная Азербайджана U18 обыграла команду Беларуси - ОБНОВЛЕНО
21 Февраля 19:34
Национальная сборная

Сборная Азербайджана U18 обыграла команду Беларуси - ОБНОВЛЕНО

Единственный гол был забит на 42-й минуте

Сборная Азербайджана U18 проиграла Узбекистану на Международном турнире развития
20 Февраля 16:45
Национальная сборная

Сборная Азербайджана U18 проиграла Узбекистану на Международном турнире развития - ОБНОВЛЕНО

Команда потерпела второе поражение на соревнованиях
Сборная Азербайджана U18 крупно проиграла России
19 Февраля 16:56
Национальная сборная

Сборная Азербайджана U18 крупно проиграла России - ОБНОВЛЕНО

Старт на Международном турнире развития получился неудачным
Объявлен состав юношеской сборной Азербайджана на турнир в Минске
18 Февраля 14:17
Национальная сборная

Объявлен состав юношеской сборной Азербайджана на турнир в Минске

Команда U18 выступит в группе с Беларусью, Россией и Узбекистаном
Аскер Абдуллаев: "Верю, что с Айханом Аббасовым сборная выйдет в Лигу С" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
14 Февраля 10:36
Национальная сборная

Аскер Абдуллаев: "Верю, что с Айханом Аббасовым сборная выйдет в Лигу С" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Бывший наставник национальной команды оценил шансы Азербайджана в Лиге наций
Обнародовано расписание матчей сборной Азербайджана в Лиге наций
13 Февраля 16:52
Национальная сборная

Обнародовано расписание матчей сборной Азербайджана в Лиге наций

Команда Айхана Аббасова начнет турнир выездной игрой против Литвы

Самое читаемое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
20 Февраля 11:00
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах
19 Февраля 19:42
Олимпиада-2026

Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах

Показательные выступления состоятся 21 февраля
Трагедия на Монблане: лавина унесла жизни трех спортсменов
20 Февраля 11:14
Зимние виды спорта

Трагедия на Монблане: лавина унесла жизни трех спортсменов - ВИДЕО

Инцидент произошел в районе курорта Курмайор
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
20 Февраля 18:54
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Игра проходит в Баку на стадионе "Азерсун Арена"