Сборная Азербайджана U18 крупно проиграла России - ОБНОВЛЕНО

Сборная Азербайджана U18 проиграла команде России со счетом 1:7 в первом матче Международного турнира развития.

Как сообщает İdman.Biz, встреча группы B прошла в Минске на тренировочном поле местной футбольной федерации.

Единственный гол в составе сборной Азербайджана на 58-й минуте с пенальти забил Ниджат Керимов.

Отметим что 20 февраля сборная Азербайджана сыграет против Узбекистана, а 21 февраля встретится с Беларусью.

11:26

Сегодня сборная Азербайджана U18 проведет первый матч на Международном турнире развития.

Как сообщает İdman.Biz, команда, выступающая в группе B, сыграет против молодежной сборной России.

Встреча пройдет в Минске на тренировочном поле Федерации футбола Беларуси и начнется в 13:50 по бакинскому времени.

В следующих матчах турнира сборная Азербайджана встретится с Узбекистаном (20 февраля) и Беларусью (21 февраля).