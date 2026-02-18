Объявлен состав юношеской сборной Азербайджана на турнир в Минске

Определен окончательный состав сборной Азербайджана до 18 лет на Международный турнир развития, который пройдет в Минске.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), в заявку включен 21 футболист.
В турнире примут участие восемь команд, разделенных на две группы. Сборная Азербайджана сыграет в группе B с командами Беларуси, России и Узбекистана. 19 февраля азербайджанская команда встретится с Россией, 20 февраля — с Узбекистаном, 21 февраля — с Беларусью.
23 февраля состоятся решающие матчи. Победители групп сыграют в финале, команды, занявшие вторые места, поборются за третью позицию, третьи — за пятое место, четвертые — за седьмое.
Состав сборной Азербайджана:
Нуразиз Азизов — "Нефтчи"
Билал Гаджиев — "Карабах"
Угур Гурбанлы — "Карабах"
Рашад Гулушов — "Сабах"
Атаджан Мамедов — Академия "Марсет" (Испания)
Саттар Тагирзаде — Академия "Марсет" (Испания)
Магомед Чодаров — Академия "Марсет" (Испания)
Исмаил Сафарли — "Нефтчи"
Амин Рзаев — "Карабах"
Сагиб Халилли — "Нефтчи"
Эльдар Аббасов — "Карабах"
Рауль Исаков — "Кяпаз"
Нихад Гусейнзаде — "Сабах"
Муса Мустафаев — "Зиря"
Ибрагим Халилов — "Сабах"
Самир Шарифов — "Сабах"
Пюнган Керимов — Академия "Марсет" (Испания)
Эмин Сулейманов — "Нефтчи"
Али Баширов — "Карабах"
Камал Зульфиев — "Сумгайыт"
Ниджат Керимов — "Сабах"