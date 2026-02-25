25 Февраля 2026
RU

Сборная Азербайджана по футболу U19 обыграла Молдову

Национальная сборная
Новости
25 Февраля 2026 17:57
11
Сборная Азербайджана по футболу U19 обыграла Молдову

Сборная Азербайджана по футболу U19 одержала победу в первом контрольном матче в рамках сборов в Молдове. Команда встретилась со сверстниками из местной национальной сборной.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), встреча в Техническом центре города Вадул-луй-Водэ завершилась со счетом 2:1 в пользу наших футболистов. В составе команды отличились Ниджат Нариманов на 61-й минуте и Ибрагим Бабаев, забивший на 82-й минуте.

Тренерский штаб использовал игру для оценки физической формы игроков и отработки игровых связей. Эта победа стала важным этапом подготовки молодежного состава к предстоящему сезону.

Отметим, что второй товарищеский матч между сборными Азербайджана и Молдовы U19 состоится 27 февраля.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Сборная Азербайджана U18 проиграла последний матч турнира
23 Февраля 15:56
Национальная сборная

Сборная Азербайджана U18 проиграла последний матч турнира

Команда уступила Таджикистану в игре за пятое место
Сборная Азербайджана U18 обыграла команду Беларуси - ОБНОВЛЕНО
21 Февраля 19:34
Национальная сборная

Сборная Азербайджана U18 обыграла команду Беларуси - ОБНОВЛЕНО

Единственный гол был забит на 42-й минуте

Робертас Пошкус: "Азербайджан, Лихтенштейн и Литва — команды одного уровня"
21 Февраля 15:57
Национальная сборная

Робертас Пошкус: "Азербайджан, Лихтенштейн и Литва — команды одного уровня"

Экс-форвард рассказал о группе Лиги наций и шансах сборных
Сборная Азербайджана U18 проиграла Узбекистану на Международном турнире развития
20 Февраля 16:45
Национальная сборная

Сборная Азербайджана U18 проиграла Узбекистану на Международном турнире развития - ОБНОВЛЕНО

Команда потерпела второе поражение на соревнованиях
Сборная Азербайджана U18 крупно проиграла России
19 Февраля 16:56
Национальная сборная

Сборная Азербайджана U18 крупно проиграла России - ОБНОВЛЕНО

Старт на Международном турнире развития получился неудачным
Объявлен состав юношеской сборной Азербайджана на турнир в Минске
18 Февраля 14:17
Национальная сборная

Объявлен состав юношеской сборной Азербайджана на турнир в Минске

Команда U18 выступит в группе с Беларусью, Россией и Узбекистаном

Самое читаемое

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:55
Азербайджанский футбол

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ответный матч проходил в Англии
Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
24 Февраля 17:40
Плавание

Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Соревнование прошло при организации профильного министерства и федерации
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
24 Февраля 17:11
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Гости забили три безответных мяча в игре Мисли Премьер-лиги
ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
23 Февраля 12:05
Теннис

ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Организаторы турнира сделали заявление на фоне переноса футбольных матчей