Сборная Азербайджана U18 проиграла Узбекистану на Международном турнире развития - ОБНОВЛЕНО

20 Февраля 2026 16:45
Сборная Азербайджана U18 проиграла Узбекистану на Международном турнире развития

Сборная Азербайджана по футболу среди игроков до 18 лет проиграла сборной Узбекистана U18 во втором матче группового этапа Международного турнира развития.

Как сообщает İdman.Biz, команда выступает в группе B.

Матч прошел в Минске на тренировочном поле местной футбольной федерации и завершился победой соперника со счетом 3:1. Единственный мяч в составе сборной Азербайджана на пятой минуте забил полузащитник "Сабаила" Пюнхан Керимов.

Напомним, в первом матче турнира сборная Азербайджана U18 уступила сборной России U18 со счетом 1:7. Заключительную игру группового этапа команда проведет 21 февраля против сборной Беларуси.

Сегодня сборная Азербайджана U18 проведет второй матч на Международном турнире развития.

Как сообщает İdman.Biz, команда группы B встретится со сборной Узбекистана соответствующей возрастной категории.

Матч пройдет в Минске на тренировочном поле местной футбольной федерации и начнется в 14:20 по бакинскому времени.

Напомним, что в первой игре турнира сборная Азербайджана уступила России со счетом 1:7.

