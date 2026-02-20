Сборная Азербайджана U18 проиграла Узбекистану на Международном турнире развития - ОБНОВЛЕНО

Сборная Азербайджана по футболу среди игроков до 18 лет проиграла сборной Узбекистана U18 во втором матче группового этапа Международного турнира развития.

Как сообщает İdman.Biz, команда выступает в группе B.

Матч прошел в Минске на тренировочном поле местной футбольной федерации и завершился победой соперника со счетом 3:1. Единственный мяч в составе сборной Азербайджана на пятой минуте забил полузащитник "Сабаила" Пюнхан Керимов.

Напомним, в первом матче турнира сборная Азербайджана U18 уступила сборной России U18 со счетом 1:7. Заключительную игру группового этапа команда проведет 21 февраля против сборной Беларуси.

Сегодня сборная Азербайджана U18 проведет второй матч на Международном турнире развития.

Как сообщает İdman.Biz, команда группы B встретится со сборной Узбекистана соответствующей возрастной категории.

Матч пройдет в Минске на тренировочном поле местной футбольной федерации и начнется в 14:20 по бакинскому времени.

