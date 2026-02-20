Сборная Азербайджана U18 проиграла Узбекистану на Международном турнире развития - ОБНОВЛЕНО

Сборная Азербайджана по футболу среди игроков до 18 лет проиграла сборной Узбекистана U18 во втором матче группового этапа Международного турнира развития.
Как сообщает İdman.Biz, команда выступает в группе B.
Матч прошел в Минске на тренировочном поле местной футбольной федерации и завершился победой соперника со счетом 3:1. Единственный мяч в составе сборной Азербайджана на пятой минуте забил полузащитник "Сабаила" Пюнхан Керимов.
Напомним, в первом матче турнира сборная Азербайджана U18 уступила сборной России U18 со счетом 1:7. Заключительную игру группового этапа команда проведет 21 февраля против сборной Беларуси.
