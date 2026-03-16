Сархан Гаджиев: "Сборная Азербайджана U20 сыграет на ЧМ как хозяин"

Сборная Азербайджана до 20 лет примет участие в чемпионате мира как команда страны-хозяйки турнира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АФФА, об этом на пресс-конференции заявил исполнительный вице-президент ассоциации Сархан Гаджиев.

"Наша сборная U20 выступит на турнире как команда страны-хозяйки. Подготовка к чемпионату мира продолжается", - отметил он.

Гаджиев также напомнил, что главным тренером команды назначен португальский специалист Руй Жорже.

"Одним из его помощников будет местный специалист", - добавил представитель АФФА.