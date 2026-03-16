Руй Жорже: "Мне пока трудно произносить азербайджанские имена" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Главный тренер сборной Азербайджана до 20 лет Руй Жорже сообщил, что тренерский штаб уже начал сбор информации о молодых футболистах.

"Я знаком с азербайджанскими игроками, хотя пока испытываю трудности с произношением их имен", - сказал специалист в комментарии İdman.Biz.

Португальский тренер отметил, что знает большинство азербайджанских футболистов 2007 года рождения и старше, а также осведомлен о клубах, за которые они выступают.

"Мы посмотрели матчи чемпионата и оценили многих игроков. Кроме того, уже установили контакт с азербайджанскими клубами и запросили информацию о футболистах молодежных команд. Однако пока не можем подробно говорить об этих игроках", - заявил Жорже.

Отметим, что Руй Жорже недавно был назначен главным тренером сборной Азербайджана до 20 лет, которой предстоит выступить на чемпионате мира U-20 в 2027 году, который пройдет в Азербайджане и Узбекистане.