Руй Жорже: "Мне пока трудно произносить азербайджанские имена" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Главный тренер сборной Азербайджана до 20 лет Руй Жорже сообщил, что тренерский штаб уже начал сбор информации о молодых футболистах.

"Я знаком с азербайджанскими игроками, хотя пока испытываю трудности с произношением их имен", - сказал специалист в комментарии İdman.Biz.

Португальский тренер отметил, что знает большинство азербайджанских футболистов 2007 года рождения и старше, а также осведомлен о клубах, за которые они выступают.

"Мы посмотрели матчи чемпионата и оценили многих игроков. Кроме того, уже установили контакт с азербайджанскими клубами и запросили информацию о футболистах молодежных команд. Однако пока не можем подробно говорить об этих игроках", - заявил Жорже.

Отметим, что Руй Жорже недавно был назначен главным тренером сборной Азербайджана до 20 лет, которой предстоит выступить на чемпионате мира U-20 в 2027 году, который пройдет в Азербайджане и Узбекистане.

Новости по теме

Сархан Гаджиев: "в сборной U20 не будет массовой натурализации"
15:33
Национальная сборная

Сархан Гаджиев: "в сборной U20 не будет массовой натурализации"

В АФФА обозначили принцип формирования команды

Определены помощники главного тренера сборной Азербайджана U20 - ВИДЕО
15:29
Национальная сборная

Определены помощники главного тренера сборной Азербайджана U20 - ВИДЕО

Руй Жорже назвал состав своего штаба
Сархан Гаджиев: "Сборная Азербайджана U20 сыграет на ЧМ как хозяин"
15:27
Национальная сборная

Сархан Гаджиев: "Сборная Азербайджана U20 сыграет на ЧМ как хозяин"

В АФФА рассказали о подготовке к молодежному мундиалю

Азербайджанский талант из "Герты" может получить вызов в сборную
12 Марта 15:27
Национальная сборная

Азербайджанский талант из "Герты" может получить вызов в сборную

Скауты АФФА обнаружили перспективного полузащитника в Германии
Агасалим Мирджавадов о Руе Жорже: "Поработает - увидим"
11 Марта 17:00
Национальная сборная

Агасалим Мирджавадов о Руе Жорже: "Поработает - увидим"

Член комитета АФФА прокомментировал приход иностранного специалиста в сборную U20
Билеты на турнир ФИФА в Азербайджане поступили в продажу
11 Марта 16:07
Национальная сборная

Билеты на турнир ФИФА в Азербайджане поступили в продажу

Матчи с участием национальной сборной пройдут 27 марта

Самое читаемое

Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата Европы U-23
13 Марта 20:16
Борьба

Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата Европы U-23 - ОБНОВЛЕНО

Фарид Садыхлы победил соперника из Грузии по последнему результативному действию

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью
15 Марта 16:55
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Матч прошел в Евлахе в рамках 24-го тура

Чемпионка Европы: "Я чувствую себя больше азербайджанкой"
13 Марта 20:35
Борьба

Чемпионка Европы: "Я чувствую себя больше азербайджанкой"

Аида Керимова рассказала о семье, борьбе и связи с Азербайджаном

ЧЕ U23: азербайджанские борцы завоевали еще две медали - ОБНОВЛЕНО
14 Марта 21:54
Борьба

ЧЕ U23: азербайджанские борцы завоевали еще две медали - ОБНОВЛЕНО

Чемпионат Европы U-23 завершится 15 марта