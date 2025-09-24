Рафаэль Физиев о причинах отмены боя с Оливейрой: "У меня целый букетик" - ВИДЕО

Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев не смог выйти на бой с бывшим чемпионом организации Чарльзом Оливейрой из-за травмы колена.

Как сообщает İdman.biz, об этом сам Физиев рассказал в видеоролике, опубликованном в социальных сетях.

"Все спрашивают, почему я слетел с боя. Снова травмировал колено. Вовсю газовал, готовился, боролся. Но колено вновь подвело. Надрыв связок, мениск… Короче говоря, целый букетик. Сейчас очень важно залечиться. У меня уже были две операции на этом колене. Третья операция мне совсем не нужна, поэтому сейчас нужно время для лечения", — отметил Физиев в своем обращении.

Азербайджанский боец также рассказал о сроках возвращения в октагон:

"Пару месяцев подлечусь и думаю после нового года вернусь в строй. Нужно будет снова заслужить хороший бой. Молитесь за меня, чтобы я быстро восстановился", — добавил он.

Напомним, что поединок Рафаэля Физиева с Чарльзом Оливейрой должен был состояться 11 октября в Рио-де-Жанейро. Теперь же азербайджанского бойца заменит поляк Матеуш Гамрот.

Теймур Тушиев

İdman.biz