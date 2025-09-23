24 Сентября 2025
Физиев лишил Оливейру соперника, Биспинг считает замену выгодной

23 Сентября 2025 23:20
22
Экс-чемпион UFC Майкл Биспинг уверен, что Чарльз Оливейра не откажется от поединка с Матеушем Гамротом

Из-за травмы Рафаэля Физиева Чарльз Оливейра остался без соперника на турнире UFC в Рио-де-Жанейро. Как сообщает İdman.biz, на замену согласился выйти польский легковес Матеуш Гамрот.

Майкл Биспинг в своем видео отметил, что этот вариант даже удобен для бразильца. По словам британца, Гамрот не обладает нокаутирующей мощью, а значит, для Оливейры риск повторить поражение от Илии Топурии значительно ниже.

"Я не могу представить себе, чтобы Чарльз отказался. Думаю, UFC тоже не будут против. Это отличный бой, который стоит организовать. Чарльз никого не боится, он всегда идет вперед и стремится к досрочным победам. Гамрот вряд ли способен выиграть нокаутом, и именно это выгодно для Оливейры", - заявил Биспинг.

