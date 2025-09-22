Российский боец готов заменить Физиева и выйти против Оливейры

Бывший боец ACA Юсуф Раисов прокомментировал возможность провести бой против Чарльза Оливейры на турнире UFC Fight Night 261, который состоится 12 октября в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает İdman.biz, поводом стало снятие с поединка травмированного Рафаэля Физиева.

Раисов подчеркнул, что всегда находится в форме и готов к вызову: «Я всегда готов, всегда тренируюсь. Стараюсь держать себя в оптимальной физической форме. Когда есть такой опыт, подготовка не является такой тяжелой. Против Чарльза я бы работал на всех этажах. Он хороший боец, но не считаю, что он лучше меня», - цитирует слова бойца Metaratings.

По словам российского бойца, он уважает коллег по цеху, но уверен в собственных силах. Раисов готов выйти на замену и считает риски оправданными.

Отметим, что ранее Раисов выражал желание дебютировать в UFC именно в Азербайджане. Он публично обратился к президенту организации Дана Уайту с просьбой включить его в кард бакинского турнира, однако бой в столице ему так и не был предоставлен.

İdman.biz