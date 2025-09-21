24 Сентября 2025
Азербайджанские кикбоксеры завершили чемпионат Европы с 21 медалью

21 Сентября 2025 14:58
В итальянском городе Лидо-ди-Езоло с 12 по 21 сентября прошел молодежный чемпионат Европы по кикбоксингу версии WAKO среди юниоров, кадетов и подростков.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана показала высокий результат.

Азербайджанские спортсмены завоевали 21 медаль - 5 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых. Такой результат позволил национальной команде занять 14-е место в общем зачете среди 41 страны-участницы.

Дополнительного успеха добилась судья Сабина Гиясова. Она не только получила категорию международного уровня "A", но и была признана лучшим ринг-рефери среди женщин на турнире.

Вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана Эдуард Мамедов поздравил спортсменов, тренерский штаб и судейский корпус с успешным выступлением, а также выразил благодарность почетному президенту федерации Адилю Алиеву, президенту Орхану Алиеву и Министерству молодежи и спорта за поддержку в развитии кикбоксинга в стране.

