Оливейра упрекнул конкурентов за нежелание заменять Физиева

Бывший чемпион UFC Чарльз Оливейра прокомментировал ситуацию вокруг возможного срыва своего поединка в Рио-де-Жанейро.

Как передает İdman.biz, изначально он должен был встретиться с Рафаэлем Физиевым, но азербайджанский боец снялся из-за травмы. После этого на замену вызвался поляк Матеуш Гамрот, а француз Бенуа Сен-Дени отказался от участия.

«Все знают, что мой бой под угрозой. И не верьте парням, которые в соцсетях говорят, что они готовы драться. Ребята из UFC обзванивают всех, а им отвечают: нет, мне не хватит времени на весогонку. Они громко кричат только в интернете ради хайпа», — заявил Оливейра.

Бразилец жестко высказался в адрес возможных соперников: «Все это не очень хорошо выглядит. У одного болит животик, у другого пальчик. Хватит отмазываться. Короче говоря, ситуация не самая приятная».

