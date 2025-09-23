Хабиб Нурмагомедов поздравил Усмана Дембеле с победой

36-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил нападающего "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Усмана Дембеле с победой в голосовании за "Золотой мяч" — 2025, сообщает İdman.biz.

"Дембеле — лучший. Поздравляю", — написал Хабиб на личной странице в одной из социальных сетей, прикрепив совместное фото с французом и бойцом смешанных единоборств Исламом Махачевым с финала Лиги чемпионов-2024/2025.

Дембеле опередил в голосовании вингера "Барселоны" и сборной Испании Ламина Ямаля. Третье место занял одноклубник французского нападающего Витинья.

İdman.biz