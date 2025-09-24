Официально: Гамрот заменит Физиева в бою против Оливейры на турнире UFC в Рио-де-Жанейро - ВИДЕО

Рафаэль Физиев из-за травмы не сможет принять участие в турнире UFC, который пройдет в Рио-де-Жанейро. Его соперник Чарльз Оливейра остался без противника, но организаторы быстро нашли замену.

Как сообщает İdman.biz, на бой с бывшим чемпионом UFC согласился выйти польский легковес Матеуш Гамрот. Решение уже официально подтверждено, и поединок состоится в рамках запланированного карда.

Таким образом, Оливейра продолжит подготовку к турниру, где ему предстоит проверить силы против одного из сильнейших бойцов легкого дивизиона.

