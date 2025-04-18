Казахстанские бойцы хотят участвовать в историческом турнире UFC в Баку

Казахстанские представители ММА выразили заинтересованность в участии в первом в истории турнире UFC в Баку.

Как передает İdman.biz, тренер команды DAR Team Эдуард Базров отметил, что, несмотря на отсутствие подтверждённой информации по участию своих подопечных, команда надеется получить шанс выйти в октагон на этом важном событии.

«Если получится, я бы с удовольствием посетил турнир в Баку. Изначально были планы выставить там Асу, но, скорее всего, он не выступит. Тем не менее хотелось бы увидеть бойцов из нашей команды в этом карде», — цитирует Базрова Sportnews.kz.

Выступление на турнире UFC в Азербайджане рассматривается как значимый шаг не только для самих спортсменов, но и для всего казахстанского ММА.

Турнир UFC в Баку пройдет 21 июня в Baku Crystal Hall, а главным поединком вечера станет встреча американцев Джамала Хила и Халила Раунтри. Также примут участие и азербайджанские бойцы UFC Рафаэль Физиев и Назим Садыхов.

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