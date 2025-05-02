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Известный боец UFC объявил о завершении карьеры

MMA
Новости
2 Мая 2025 00:11
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Известный боец UFC объявил о завершении карьеры

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье заявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах, несмотря на самые высокие доходы за всю свою спортивную жизнь, сообщает İdman.biz.

В интервью YouTube-каналу The Ariel Helwani Show американский боец признался, что принял это решение ради семьи и собственного благополучия:

«Я оставляю в этом спорте огромные деньги. Сейчас зарабатываю больше, чем когда-либо, и всё равно решаю уйти. Это может показаться безумием, но я просто хочу остаться здоровым, быть хорошим отцом и мужем, проводить больше времени с близкими, быть действительно полезным людям вокруг».

Порье, известный своими зрелищными боями и стойкостью, навсегда вписал своё имя в историю UFC. Теперь, по его словам, настало время для новой главы.

İdman.biz

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