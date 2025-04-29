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Бой Физиева и Бахамондеса будет вторым по статусу в Баку

MMA
Новости
29 Апреля 2025 17:40
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Бой Физиева и Бахамондеса будет вторым по статусу в Баку

Бой Рафаэля Физиева и Игнасио Бахамондеса на данный момент идет вторым по значимости боем на турнире UFC, который пройдет 21 июня в Баку.

Как передает İdman.biz, по своему статусу он уступает лишь заглавному событию вечера, в котором встретятся американцы: бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джамаал Хилл и бывший претендент на титул Халил Раунтри.

Что касается встречи Физиева и Бахамондеса, то азербайджанский боец находится на серии из трех поражений. После череды побед в дивизионе, в том числе нокаутами над Ренато Мойкано, Брэдом Ридделлом и бывшим чемпионом Рафаэлем Дос Аньосом, «Атаман» проиграл из-за травмы Матеушу Гамроту и дважды, решением большинства и единогласно, уступил Джастину Гейджи.

Бахамондес (17-5) выиграл три поединка подряд. В последних боях Игнасио нокаутировал Крисоса Гиагоса и Мануэля Торреса, а Джалина Тернера поймал на «треугольник».

İdman.biz

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