Бойца UFC обвинили в использовании черной магии

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья вновь поднял тему духовных практик своего давнего соперника Алекса Перейры, заявив, что верит в использование бразильцем "джуджу" — магических ритуалов, якобы придающих ему силу в октагоне.

Как передает İdman.biz, в интервью на подкасте Джо Рогана Адесанья отметил:

"Знаешь, что сказал Йири Прохазка о джуджу? Это реально. Это реально".

Он подчеркнул, что в их поединках, включая бой на UFC 281 в Мэдисон-сквер-гарден, он чувствовал, как Перейра "восстанавливается" и "черпает силу изнутри", несмотря на то, что до этого уступал в раунде.

"Это его дух, его предки или его люди, которые молятся за него," — добавил Адесанья.

Ранее подобные обвинения в адрес Перейры высказывал и экс-чемпион Йири Прохазка, который перед их реваншем на UFC 303 утверждал, что бразилец использует шаманские практики.

Сам Перейра, представитель племени Патаxо, не отрицает духовную составляющую своей подготовки, но отвергает обвинения в "черной магии". Он заявил:

"У каждого есть свои духи. Мы не только плоть и кости. Я нашел своих. Если кто-то не нашел или не верит — это не моя вина".

Таким образом, в противостоянии Перейры и его соперников продолжается не только физическая, но и духовная борьба, подогреваемая верой в сверхъестественные силы.

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