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150-килограммовый силач вызвал на бой Конора Макгрегора

MMA
Новости
27 Апреля 2025 18:04
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150-килограммовый силач вызвал на бой Конора Макгрегора

37-летний британский стронгмен Эдди Холл, недавно одержавший победу в своём дебютном поединке по правилам ММА над Мариушем Пудзяновским, выразил желание провести бой на голых кулаках против звезды UFC Конора Макгрегора, сообщает İdman.biz.

«Я всерьёз задумываюсь о кулачных боях. Конечно, сумма должна быть правильной, но я бы рассмотрел такой вариант. Мне нравятся эти поединки — они зрелищные и захватывающие. Если предложат хорошие деньги, я готов. С удовольствием подрался бы с Конором Макгрегором. Разница в весе между нами была бы просто комичной, и это был бы очень опасный бой для Конора», — приводит слова Холла MMA Fighting.

Эдди Холл весит 152 килограмма, в то время как Конор Макгрегор значительно легче, что делает возможное противостояние особенно обсуждаемым среди фанатов.

İdman.biz

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