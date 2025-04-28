Бывший чемпион UFC насмерть сбил девушку

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе и действующий боец PFL Фрэнсис Нгангу попал в серьёзное дорожно-транспортное происшествие в Камеруне, в результате которого погибла 17-летняя девушка Нтсама Брижит Мануэлла, сообщает İdman.biz со ссылкой на Le Bled Parle.

По информации источника, столкновение было настолько сильным, что пострадавшую срочно доставили в больницу. Сам Нганну незамедлительно пришёл на помощь, лично транспортировав девушку в медицинское учреждение. Врачи провели экстренную операцию, но, несмотря на усилия, спасти жизнь пострадавшей не удалось.

Фрэнсис Нганну выразил глубокую скорбь по поводу произошедшего и взял на себя все расходы на лечение. О деталях аварии и возможном возбуждении уголовного дела в отношении спортсмена пока не сообщается.

İdman.biz