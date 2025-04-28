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Рафаэль Физиев: "Побеждать важно, но многие победы скучно смотреть"

MMA
Новости
28 Апреля 2025 14:15
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Рафаэль Физиев: "Побеждать важно, но многие победы скучно смотреть"

Если выбор стоит между скучной победой и ярким поражением, одиннадцатый номер рейтинга легковесов UFC, Рафаэль Физиев, предпочитает второй вариант первому.

Как передает İdman.biz, азербайджанский боец, готовящийся к турниру UFC 21 июня в Баку, порассуждал на эту тему.

«Мысли вслух. Десять боев в UFC, из них семь бонусов, и даже в трёх последних поражениях два бонуса! Да, побеждать очень важно, но многие победы скучно смотреть! Если бы все были такими скучными победителями, эта индустрия бы сдохла очень быстро. И да, у кого еще столько бонусов из всех стран СНГ?», - написал Физиев в социальной сети.

Несколько дней назад была официально подтверждена информация о том, что свой следующий бой азербайджанский легковес проведёт 21 июня на турнире в Баку, а его соперником станет чилиец Игнасио Бахамондес.

В этом поединке 32-летний Физиев попытается закрыть серию из трёх поражений и вернуть карьеру в успешное русло.

İdman.biz

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