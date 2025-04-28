Стало известно, когда и где состоится реванш между Усиком и Дюбуа

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO в супертяжёлом весе Александр Усик проведёт реванш против британца Даниэля Дюбуа 19 июля на лондонском стадионе «Уэмбли». В поединке также будет разыгран титул The Ring, сообщает İdman.biz со ссылкой на портал DAZN.

Для украинца этот бой станет продолжением успешной серии. В декабре прошлого года Усик одержал победу над Тайсоном Фьюри, бой прошёл в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где он выиграл единогласным решением судей.

Дюбуа свой последний бой провёл в сентябре, когда нокаутировал соотечественника Энтони Джошуа в пятом раунде на арене в Лондоне.

Добавим, что Усик и Дюбуа впервые встречались в 2023 году в Польше, и тогда украинский боксёр одержал победу техническим нокаутом.

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