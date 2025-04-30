Mixfight: "Хоригучи перед турниром в Баку находится в отличной форме"

Сообщество ММА оценило расклад сил в бою между японцем Киоджи Хоригучи и россиянином Тагиром Уланбековым, который пройдет 21 июня на турнире UFC в Баку.

Как передает İdman.biz, предстоящее противостояние в наилегчайшем весе подается как одно из самых интригующих в карде.

«Хоригучи поклонники UFC со стажем должны помнить по его титульным боям в лиге еще с осени 2013-го. Всего же японец провел в лиге Дэйны Уайта восемь поединков и завоевал победу в семи из них. В 2017-м он покинул UFC и перебрался в Rizin с периодическими попытками проявить себя в Bellator. 19 боев провел Хоригучи в этих двух лигах в общей сложности, и особенно успешно ему удалось выступать именно в первой организации. Статистика Киоджи в Rizin состоит из 14 побед при одном поражении. Кроме того, у него получилось стать чемпионом в категории легковесов как в Rizin, так и в Bellator», - отмечает mixfight.

В свою очередь, Уланбеков провел в UFC шесть боев, в которых одержал пять побед.

«Бой против Хоригучи почти наверняка станет одним из сложнейших испытаний в карьере Уланбекова. Японец перед турниром в Баку находится в отличной форме, а ведь ему уже 34 года», - подчеркивает портал.

İdman.biz