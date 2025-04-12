Фарид Гаибов и глава UFC Дана Уайт подписали соглашение о сотрудничестве – ФОТО

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов и глава UFC Дана Уайт подписали соглашение о сотрудничестве. Впервые в истории Азербайджан примет у себя всемирно известный турнир UFC.

Как сообщает İdman.biz, церемония подписания состоялась в Майами.

Это историческое для нашей страны событие пройдет 21 июня в Baku Crystal Hall. Вечер боев организуется при сотрудничестве UFC, Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики и Операционной компании Бакинской городской трассы. В главном поединке турнира встретятся бывший чемпион UFC в полутяжелом весе, сейчас занимающий 4-е место в рейтинге, Джамал Хилл и занимающий 7-е место Халил Раунтри-младший.

Билеты на турнир UFC FIGHT NIGHT™: HILL vs. ROUNDTREE JR. поступят в продажу 25 апреля в 10:00 по бакинскому времени на платформе iTicket.

После церемонии подписания главный исполнительный директор UFC Дана Уайт заявил: «Азербайджан и его столица Баку обладают богатой историей проведения международных спортивных мероприятий. Из этого региона вышло много сильных бойцов, поэтому неудивительно, что следующий турнир UFC пройдет именно в Баку. Жду с нетерпением дебютного события 21 июня».

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов отметил, что новое сотрудничество с UFC еще больше укрепит позицию Азербайджана как глобального спортивного центра: «Проведение UFC в Баку – это очередной важный шаг на пути превращения Азербайджана в регионального лидера в области спорта. Благодаря постоянному вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева и успешной спортивной политике Азербайджан широко известен во всем мире как спортивная страна. Новое сотрудничество с UFC еще больше усиливает роль нашей страны в качестве глобального центра спорта и демонстрирует нашу приверженность развитию спорта и международному сотрудничеству».

Также генеральный директор Baku City Circuit Максуд Ферзуллаев поделился мнением об организации турнира:

«Помимо нашего многолетнего сотрудничества с “Формулой-1”, партнерство с UFC – очередной крупный успех Баку в спортивном мире. Это событие еще больше повысит авторитет Азербайджана на глобальной спортивной арене. Мы гордимся вкладом в развитие UFC и бойцовских видов спорта в регионе и продолжаем превращать Баку в главный центр для проведения крупных международных спортивных мероприятий».

Бывший чемпион Джамал Хилл (12 побед, 3 поражения, 1 бой не состоялся; США, Мичиган) планирует вернуться в Октагон® уже во второй раз в 2025 году. Первый в истории боец, который пришел в UFC через «Dana White’s Contender Series» и завоевал чемпионский титул, Хилл побеждал таких соперников, как Тиагу Сантос, Джонни Уокер и Джимми Крут. В этой встрече Хилл намерен одержать победу над Халилом Раунтри-младшим и продвинуться на пути к титулу.Халил Раунтри-младший (14 побед, 6 поражений, 1 бой не состоялся; США, Невада) выйдет в октагон впервые после октябрьского поединка 2024 года на турнире UFC 307 против Алекса Перейры, который был признан «Боем вечера». Известный своей мощной ударной техникой, Раунтри-младший в 9 из 13 побед одерживал победу нокаутом. Завоевав любовь болельщиков после побед над Крисом Даукосом, Карлом Роберсоном и Модестасом Букаускасом, он теперь стремится занять место Хилла в топ-5 рейтинга.

В этот грандиозный вечер UFC также состоится долгожданное возвращение Кёдзи Хоригучи (34 победы, 5 поражений; США, Флорида – уроженец префектуры Гунма, Япония), который намерен стать первым японским чемпионом в истории UFC. Ему будет противостоять занимающий 10-ю строчку в рейтинге наилегчайшего веса Тагир Уланбеков (16 побед, 2 поражения; Россия, Махачкала). Уланбеков тренируется под руководством бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и нацелен на вершину наилегчайшего дивизиона.

В тяжелом весе нас ждет по-настоящему взрывное противостояние. Занимающий 5-ю строчку рейтинга американец Кёртис Блэйдс (18 побед, 5 поражений; США, Чикаго) дебютирует в UFC и выйдет против восходящей звезды «Dana White’s Contender Series» Ризвана Куниева (13 побед, 2 поражения, 1 ничья; Россия, Дагестан). Кунеив планирует этим поединком заявить о себе на арене UFC.

Прочие бои турнира:

Исмаил Наурдиев (24 победы, 7 поражений; Марокко, Рабат) выйдет против Чунён Пака (18 побед, 6 поражений; Республика Корея, Сеул) в среднем весе.

В тяжелом весе Хамди Абдельвахаб (6 побед, 0 поражений; США, Нью-Йорк – Египет, Каир) встретится с Мохаммадом Усманом (10 побед, 4 поражения; США, Техас).

В бою в легчайшем весе Ирина Алексеева (5 побед, 2 поражения; Россия, Челябинск) сразится с Клаудией Сигулой (6 побед, 2 поражения; Польша, Лодзь).

В другом поединке в легчайшем весе Дарья Железнякова (9 побед, 2 поражения; Франция, Париж – Россия, Санкт-Петербург) встретится с Мелиссой Малллинс (7 побед, 1 поражение; Англия, Ковентри).

Азербайджанские бойцы стремительно идут вперед в UFC, демонстрируя на мировом уровне свое превосходство в борьбе, ударной технике и боевом духе. Спортсмены, такие как Рафаэль Физиев, добились впечатляющих побед над бывшим чемпионом в легком весе UFC Рафаэлем дос Аньосом и Бобби Грином, достойно представляя нашу страну в UFC.

İdman.biz