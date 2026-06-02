Гаджи Алиев: “Давно не выступал и решил бороться в США” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Совсем скоро многократный призер Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы Азербайджана по вольной борьбе Гаджи Алиев выйдет на свою первую схватку после завершения спортивной карьеры. В рамках американской профессиональной лиги по вольной борьбе RAF спортсмен встретится с Себастьяном Ривера из Пуэрто-Рико.

В беседе с İdman.Biz Алиев рассказал, как проходит его подготовка к этому поединку.

“Почти два года не выступал на больших аренах. Поступило приглашение от крупной организации, и я его принял. Сейчас тренируюсь вместе с ребятами из национальной команды. Я помогаю им, а они – мне. Думаю, что уровень моей подготовки хороший, но соперник очень сильный – призер последних Олимпийских игр. Ранее я с ним не сталкивался. Со своей стороны сделаю все возможное, чтобы показать болельщикам хорошую борьбу. Верю, что справлюсь”.

Алиев добавил, что лига RAF отличается от привычных соревнований по борьбе своей зрелищностью, хотя правила остаются теми же.

Титулованный борец также рассказал о том, не задумывается ли он о карьере в ММА:

“Нет, об MMA я не думаю. Если бы хотел заниматься боями, нужно было бы начать гораздо раньше. Мне уже 35 лет. Это много для этого спорта. Поэтому думаю, что ММА – поздно для меня”.

Отметим, что накануне Гаджи Алиев принял участие в мероприятии по случаю Международного дня защиты детей. В связи с этим спортсмен поздравил подрастающее поколение:

“Поздравляю детей с праздником. Они – наше будущее. Мы всегда должны их беречь и защищать, а также стараться сделать так, чтобы наши дети росли здоровыми и занимались спортом”, - добавил он.