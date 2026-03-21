Макгрегор отбыл дисквалификацию и может вернуться в UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отбыл дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Bloody Elbow, срок отстранения ирландца, составивший 18 месяцев, завершился 20 марта, и теперь он вновь может принимать участие в боях.

Дисквалификация началась после того, как в 2024 году Макгрегор пропустил три допинг-теста, последний из которых должен был состояться 20 сентября. Боец признал свою вину, после чего был отстранен от выступлений.

Последний раз Макгрегор выходил в октагон в июле 2021 года на турнире UFC 264, где проиграл Дастину Порье техническим нокаутом из-за травмы ноги.

На счету ирландца 22 победы и шесть поражений в профессиональной карьере.