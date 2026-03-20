20 Марта 2026
RU

Над UFC нависла серьезная угроза: больше денег и внимания от MVP Джейка Пола – ОБЗОР İDMAN.BİZ

ММА
Обзор
20 Марта 2026 09:43
16
В мире смешанных единоборств может появиться новый серьезный игрок, способный оказать давление на UFC.

Как передает İdman.Biz, 16 мая в Лос-Анджелесе пройдет турнир по ММА, организованный Most Valuable Promotions, компанией, принадлежащей американскому блогеру и боксеру Джейку Полу. За последние годы Пол превратился из интернет-звезды в одного из самых заметных промоутеров в единоборствах, делая ставку на громкие имена и масштабные медийные проекты.

Главным событием вечера станет поединок между Рондой Роузи и Джиной Карано, что само по себе уже выводит турнир в разряд топовых инфоповодов. Кроме того, в карде заявлены такие известные бойцы, как Фрэнсис Нганну, Нейт Диас и Майк Перри, что делает турнир одним из самых звездных за пределами UFC за последние годы.

Особенность проекта заключается не только в составе участников, но и в формате. Турнир будет показан на платформе Netflix, что обеспечивает ему глобальный охват и потенциально огромную аудиторию без классической модели платных трансляций. Именно этот фактор может стать ключевым в борьбе за внимание зрителей.

На этом фоне все чаще звучат разговоры о том, что проект Джейка Пола способен создать давление на UFC. Речь идет не столько о прямой конкуренции на уровне организации турниров, сколько о борьбе за медийное влияние, аудиторию и самих бойцов. В последние годы тема гонораров в UFC неоднократно становилась предметом критики, и альтернативные площадки с крупными выплатами могут стать привлекательным вариантом для звезд.

При этом говорить о полномасштабной угрозе доминированию UFC пока преждевременно. Организация остается безусловным лидером рынка с устоявшейся системой турниров, контрактов и глобальной инфраструктурой. Однако сам факт появления подобных проектов с серьезной медийной поддержкой уже меняет правила игры.

Таким образом, турнир Джейка Пола можно рассматривать как первый реальный сигнал того, что монополия UFC на внимание зрителей и топовых бойцов начинает постепенно размываться.

Если проект MVP оправдает ожидания по просмотрам и интересу публики, индустрия ММА, куда все активнее вовлекаются представители Азербайджана, может вступить в новый этап конкуренции.

İdman.Biz
Тэги:

