Дана Уайт назвал главные лица UFC

Президент UFC Дана Уайт назвал бойцов, которых считает главными лицами организации на данный момент.

Как сообщает İdman.Biz, глава промоушена отметил сразу нескольких звезд смешанных единоборств.

"Перейра - огромная звезда лиги. Илия Топурия, знаете, Джон Джонс все еще лучший в истории", - сказал Уайт в интервью YouTube-каналу REVOLT.

Отметим, что следующий бой Алекс Перейра проведет 14 июня на турнире UFC в Белом доме в Вашингтоне, который будет приурочен к 250-летию независимости США. Его соперником станет француз Сириль Ган, а на кону поединка будет стоять титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе. Для бразильца этот бой станет дебютом в категории до 120 кг.