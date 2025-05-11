Азербайджанские каратисты собрали урожай медалей на ЧМ

Сборная Азербайджана по традиционному карате (стиль фудокан) добилась выдающегося успеха на 10-м чемпионате мира, который прошёл с 8 по 11 мая в польском городе Пулавы.

Как передаёт İdman.biz, наши спортсмены завоевали 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали, вновь продемонстрировав высокий уровень азербайджанского карате на международной арене.

Обладателями золотых медалей стали:

Хаджиали Велизаде — среди взрослых в весовой категории свыше 80 кг,

Вусал Сеидов — в категории U21 (18–20 лет), до 60 кг,

Тахир Алекперов — среди юношей (16–17 лет), до 75 кг,

Шафаят Зейналлы — среди девушек (16–17 лет), до 60 кг,

Горхмаз Сафарли — среди подростков (14–15 лет), до 60 кг.

Серебряные награды завоевали:

Бабек Каламзаде — в абсолютной весовой категории среди мужчин. Он одержал убедительную победу над армянским соперником со счётом 4:0 в первом бою, прошёл ещё четыре поединка, но из-за травмы уступил в финале польскому бойцу,

Мухаммед Багиров — среди молодёжи в категории свыше 65 кг.

Бронзовыми призёрами стали:

Сиявуш Байрамов — среди ветеранов, свыше 75 кг,

Камран Гейдарзаде — среди взрослых, до 80 кг,

Юсиф Мустафазаде — среди детей (10–11 лет), до 35 кг, в рамках Кубка мира.

Сборная выступала при поддержке Министерства молодёжи и спорта Азербайджанской Республики и Федерации карате Азербайджана. Руководил командой главный тренер Башир Мамедов. Организационную и координационную работу на международном уровне обеспечивал помощник президента Федерации, официальный представитель стиля фудокан Вусал Абдулзаде.

İdman.biz