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Азербайджан против соперников из 67-ми стран в премьер-лиге

Каратэ
Новости
7 Мая 2025 13:05
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Азербайджан против соперников из 67-ми стран в премьер-лиге

Всемирная федерация каратэ (WKF) опубликовала предварительные цифры заключительного этапа премьер-лиги, которая пройдет с участием команды Азербайджана с 30 мая по 1 июня в Рабате (Марокко).

Как передает İdman.biz, в нем примут участие 383 спортсмена из 67-ми стран.

Наша команда будет представлена четырьмя спортсменами: трехкратной чемпионкой мира Ириной Зарецка (68 кг), Нураном Рзазаде (67 кг), Фаридом Агаевым и Рашидом Сулеймановым (оба 75 кг).

Отметим, что по итогам премьер-лиги в Рабате определятся обладатели титула Grand Winner во всех категориях.

İdman.biz

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