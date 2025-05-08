Два азербайджанских каратиста стали чемпионами мира - ФОТО

В первый день 10-го чемпионата мира по фудокан-каратэ, проходящего в польском городе Пулавы, сборная Азербайджана завоевала три медали — две золотые и одну бронзовую, сообщает İdman.biz.

Победителями в своих категориях стали Гаджиали Велизаде (вес до 80 кг среди взрослых) и Вюсал Сеидов (вес до 60 кг в категории U21, 18–20 лет). Бронзовую медаль в категории ветеранов 75+ лет завоевал Сиявуш Байрамов.

Чемпионат мира по фудокан-каратэ проводится раз в четыре года. Юбилейный 10-й турнир завершится 11 мая. Национальная сборная выступает под руководством помощника президента Федерации карате Азербайджана и официального представителя по стилю фудокан Вюсала Абдуллазаде.

İdman.biz