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Рафаэль Агаев станет инструктором в России

Каратэ
Новости
4 Мая 2025 11:58
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Рафаэль Агаев станет инструктором в России

Самый титулованный каратист Азербайджана, серебряный призёр Олимпийских игр Рафаэль Агаев примет участие в международном тренировочном лагере по каратэ Russia Open 2.0, который пройдёт с 22 по 29 июля 2025 года в Сочи, передает İdman.biz.

Пятикратный чемпион мира и одиннадцатикратный чемпион Европы будет выполнять в лагере роль инструктора по кумитэ. Его приглашение стало результатом голосования среди участников мероприятия, в котором именно Агаев набрал наибольшее количество голосов.

На данный момент Агаев продолжает активную спортивную карьеру и является действующим чемпионом в полусреднем весе в лиге Karate Combat, где имеет рекорд 5–0.

İdman.biz

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