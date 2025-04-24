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Рзазаде - в первой тройке премьер-лиги

Каратэ
Новости
24 Апреля 2025 10:34
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Рзазаде - в первой тройке премьер-лиги

Всемирная федерация каратэ (WKF) после этапа в Каире обновила общий зачет премьер-лиги.

Как передает İdman.biz, после трех турниров серии наилучший показатель среди азербайджанских спортсменов у Нурана Рзазаде (67 кг). Бронзовый призер премьер-лиги в Китае имеет в активе 960 очков и идет на третьем месте.

Также достаточно высокую позицию занимает Фарид Агаев (75 кг), который тоже выиграл бронзу на этапе в Китае. Он находится в своей категории на пятой строчке.

Оба наших спортсмена примут участие в заключительном этапе премьер-лиги, которая начнется 30 мая в Рабате (Марокко).

İdman.biz

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