Вусал Абдулзаде: "Гордимся, что столько раз подняли флаг Азербайджана в Польше"

На 10-м чемпионате мира по традиционному карате в стиле фудокан, прошедшем в польском городе Пулавы, национальная сборная Азербайджана, выступавшая под эгидой Федерации карате, добилась блестящих результатов.
Как передаёт İdman.biz, помощник президента Федерации карате Азербайджана и официальный представитель по стилю фудокан Вусал Абдулзаде, возглавлявший команду на турнире, поделился своими впечатлениями:
«Для нас участие в этом престижном турнире в Польше и возможность несколько раз поднять флаг Азербайджана на пьедестале — это большая гордость и одновременно огромная ответственность.
На протяжении четырёх дней наша команда демонстрировала профессионализм, настойчивость и национальный дух — как на татами, так и за его пределами. Молодые спортсмены проявили характер и доказали свой уровень, что вселяет в нас ещё больше надежд на будущее», — цитирует Абдулзаде пресс-служба федерации.
По словам Абдулзаде, за каждой медалью стоят самоотверженные усилия всей команды, а государственная поддержка играет в этом важную роль:
«Эти результаты — не только плод труда наших спортсменов, но и всей карате-семьи. Благодарю Министерство молодёжи и спорта Азербайджана, а также Федерацию карате за оказанную поддержку. Это придаёт нам силу, вдохновение и ещё большее стремление к успеху на международной арене».
Особую благодарность Вусал Абдулзаде выразил главному тренеру сборной Баширу Мамедову, отметив его вклад в успех команды:
«Благодаря терпеливой и системной подготовке тренерского штаба сегодня азербайджанский фудокан уверенно заявляет о себе на мировом уровне. За каждой медалью стоят упорство, профессионализм и самоотдача».
В завершение Абдулзаде подчеркнул, что достигнутое — только начало:
«Я верю, что с таким духом, единством и целеустремлённостью мы сможем добиться ещё больших побед. Горжусь тем, что иду по этому пути вместе с такой сильной командой. Горжусь быть частью этой семьи».
На чемпионате мира сборная Азербайджана завоевала в общей сложности 9 медалей — 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые.
Обладатели золотых медалей:
Гаджиали Велизаде — взрослые, свыше 80 кг
Вусал Сеидов — U21, до 60 кг
Тахир Алекперов — юниоры, до 75 кг
Шафаят Зейналлы — юниорки, до 60 кг
Горхмаз Сафарли — кадеты, до 60 кг
Серебряные призёры:
Бабек Каламзаде — взрослые, абсолютная категория
Мухаммед Багиров — юниоры, свыше 65 кг
Бронзовые медалисты:
Камран Гейдарзаде — взрослые, до 80 кг
Сиявуш Байрамов — ветераны, свыше 75 кг
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