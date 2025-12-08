8 Декабря 2025
RU

В Нахчыване прошел республиканский чемпионат по каратэ - ФОТО

Каратэ
Новости
8 Декабря 2025 00:15
10
В Нахчыване прошел республиканский чемпионат по каратэ - ФОТО

Министерство молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики совместно с Федерацией каратэ Азербайджана провели первенство и чемпионат НАР по каратэ среди детей, подростков и молодежи, посвященные "Году конституции и суверенитета".

Как сообщает İdman.Biz, торжественная церемония открытия соревнований состоялась в Олимпийском спортивном комплексе имени Ильхама Алиева в городе Нахчыван.

В начале мероприятия участники почтили минутой молчания память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, после чего прозвучал Государственный гимн.

Затем были произнесены официальные обращения, после чего стартовали соревнования.

Юные каратисты продемонстрировали свое мастерство в разделе кумите.

В турнире приняли участие свыше 100 спортсменов, выступавших в 27 весовых категориях и шести возрастных группах. Победители и призеры были награждены дипломами, медалями и памятными подарками.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Ульви Гулиев: "Судьи нас разочаровали непонятными решениями" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
4 Декабря 17:20
Каратэ

Ульви Гулиев: "Судьи нас разочаровали непонятными решениями" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Президент Федерации каратэ Азербайджана расстроен результатами команды
Ирина Зарецка: “На протяжении десяти лет остаюсь лучшей из лучших” - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
1 Декабря 12:22
Каратэ

Ирина Зарецка: “На протяжении десяти лет остаюсь лучшей из лучших” - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Азербайджанская каратистка рассказала о решающем поединке в Каире, влиянии материнства на тренировки и планах на будущее
Ирина Зарецка: "Никто не сможет остановить меня" - ФОТО
1 Декабря 11:53
Каратэ

Ирина Зарецка: "Никто не сможет остановить меня" - ФОТО

Азербайджанская каратистка завоевала бронзу на чемпионате мира в Каире
Ирина Зарецка завоевала "бронзу" чемпионата мира по каратэ
30 Ноября 22:17
Каратэ

Ирина Зарецка завоевала "бронзу" чемпионата мира по каратэ

Мировое первенство подходит к концу
Ирина Зарецка и Асиман Гурбанлы вышли в четвертьфинал чемпионата мира по карате
28 Ноября 23:04
Каратэ

Ирина Зарецка и Асиман Гурбанлы вышли в четвертьфинал чемпионата мира по карате

Азербайджанские каратисты успешно продолжают выступление на турнире в Каире

Физули Мусаев: "Никто никому не может гарантировать медали на чемпионате мира" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
26 Ноября 17:32
Каратэ

Физули Мусаев: "Никто никому не может гарантировать медали на чемпионате мира" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Вице-президент ФКА о шансах наших каратистов в Каире

Самое читаемое

"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями
6 Декабря 02:06
Мировой футбол

"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями

Хозяева доигрывали встречу вдевятером, но счет так и не был открыт
Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Декабря 23:14
Футбол

Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Определены 12 групп нового формата, шесть путевок будут разыграны в марте

Легенда боевых искусств Азербайджана нуждается в помощи
5 Декабря 12:34
Другие

Легенда боевых искусств Азербайджана нуждается в помощи

Заслуженный тренер Мирали Сеидов борется с раком четвертой стадии и сахарным диабетом
“Я была в шаге от вершины, но меня заставили повернуть назад” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ из Антарктиды + ФОТО/ВИДЕО
6 Декабря 15:00
Альпинизм

“Я была в шаге от вершины, но меня заставили повернуть назад” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ из Антарктиды + ФОТО/ВИДЕО

Интервью с альпинисткой Эльмирой Аслановой