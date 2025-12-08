В Нахчыване прошел республиканский чемпионат по каратэ - ФОТО

Министерство молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики совместно с Федерацией каратэ Азербайджана провели первенство и чемпионат НАР по каратэ среди детей, подростков и молодежи, посвященные "Году конституции и суверенитета".

Как сообщает İdman.Biz, торжественная церемония открытия соревнований состоялась в Олимпийском спортивном комплексе имени Ильхама Алиева в городе Нахчыван.

В начале мероприятия участники почтили минутой молчания память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, после чего прозвучал Государственный гимн.

Затем были произнесены официальные обращения, после чего стартовали соревнования.

Юные каратисты продемонстрировали свое мастерство в разделе кумите.

В турнире приняли участие свыше 100 спортсменов, выступавших в 27 весовых категориях и шести возрастных группах. Победители и призеры были награждены дипломами, медалями и памятными подарками.

İdman.Biz