Ирина Зарецка и Асиман Гурбанлы вышли в четвертьфинал чемпионата мира по карате, проходящего в Каире (Египет).

Как сообщает İdman.Biz, оба спортсмена уверенно преодолели групповой этап, а затем одержали победы в 1/8 финала, обеспечив себе место среди восьми сильнейших в своих категориях.

Во второй день соревнований Азербайджан также представляли Роман Гейдаров (ката) и Тургут Гасанов (84 кг). Гейдаров вышел из группы, однако уступил сопернику в 1/8 финала. Гасанов не сумел преодолеть групповой этап.

İdman.Biz