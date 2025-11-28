28 Ноября 2025
RU

Ирина Зарецка и Асиман Гурбанлы вышли в четвертьфинал чемпионата мира по карате

Каратэ
Новости
28 Ноября 2025 23:04
8
Ирина Зарецка и Асиман Гурбанлы вышли в четвертьфинал чемпионата мира по карате

Ирина Зарецка и Асиман Гурбанлы вышли в четвертьфинал чемпионата мира по карате, проходящего в Каире (Египет).

Как сообщает İdman.Biz, оба спортсмена уверенно преодолели групповой этап, а затем одержали победы в 1/8 финала, обеспечив себе место среди восьми сильнейших в своих категориях.

Во второй день соревнований Азербайджан также представляли Роман Гейдаров (ката) и Тургут Гасанов (84 кг). Гейдаров вышел из группы, однако уступил сопернику в 1/8 финала. Гасанов не сумел преодолеть групповой этап.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Физули Мусаев: "Никто никому не может гарантировать медали на чемпионате мира" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
26 Ноября 17:32
Каратэ

Физули Мусаев: "Никто никому не может гарантировать медали на чемпионате мира" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Вице-президент ФКА о шансах наших каратистов в Каире
Сборная Азербайджана по каратэ отправилась на чемпионат мира в Каир
25 Ноября 17:53
Каратэ

Сборная Азербайджана по каратэ отправилась на чемпионат мира в Каир

Страну представят шесть спортсменов
Шаин Атамов: "Хотелось бы, чтобы у нас побеждал еще кто-нибудь, кроме Зарецкой" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
25 Ноября 15:28
Каратэ

Шаин Атамов: "Хотелось бы, чтобы у нас побеждал еще кто-нибудь, кроме Зарецкой" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Сборная Азербайджана отправилась на чемпионат мира по карате
В Баку состоялся турнир по карате в стиле фудокан - ФОТО
25 Ноября 00:02
Каратэ

В Баку состоялся турнир по карате в стиле фудокан - ФОТО

На соревнованиях выступили более 600 юных спортсменов со всей страны

Ветеран войны борется за выживание каратэ-клуба в бакинских поселках - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО
19 Ноября 14:04
Каратэ

Ветеран войны борется за выживание каратэ-клуба в бакинских поселках - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО

Интервью с тренером по каратэ Физули Гашимовым
Азербайджанские каратисты выиграли четыре медали на турнире в Турции
17 Ноября 21:56
Каратэ

Азербайджанские каратисты выиграли четыре медали на турнире в Турции

Сборная завоевала "золото", "серебро" и две "бронзы" на Dardaneles Karate Championship

Самое читаемое

"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Истиклол" в Таджикистане - ВИДЕО
26 Ноября 20:58
Мировой футбол

"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Истиклол" в Таджикистане - ВИДЕО

Саудовский клуб уверенно лидирует в своей группе азиатской Лиги чемпионов

Футболист "Реала" вышел на поле несмотря на смерть дедушки - ФОТО
27 Ноября 10:09
Футбол

Футболист "Реала" вышел на поле несмотря на смерть дедушки - ФОТО

За день до матча у Рауля Асенсио умер дед
"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО
26 Ноября 02:19
Мировой футбол

"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО

Забили уже в компенсированное время
Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
26 Ноября 01:54
Футбол

Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе "Диего Армандо Марадона"