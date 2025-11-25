Шаин Атамов: "Хотелось бы, чтобы у нас побеждал еще кто-нибудь, кроме Зарецкой" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Азербайджанские каратисты отправились на чемпионат мира, который стартует 27 ноября в Каире. На что могут рассчитывать азербайджанские спортсмены под руководством главного тренера сборной Шаина Атамова, от кого ждать медалей? С этим вопросом İdman.Biz обратился к самому главному тренеру.

"Конечно, всегда хочется как можно больше медалей. Тем более, что на прошлом чемпионате мира в Будапеште у нас была только одна медаль - "золото" завоевала Ирина Зарецка, ставшая чемпионкой мира в третий раз. Хотелось бы, чтобы у нас побеждал еще кто-нибудь, кроме Зарецкой. К тому же, потенциал для этого есть у каждого члена нашей команды. Очень надеюсь, что кто-нибудь из пяти каратистов поддержит Ирину, а она сама станет чемпионкой мира в четвертый раз, став самой титулованной каратисткой планеты", - отметил Шаин Атамов.

Вюгар Вюгарлы

İdman.Biz