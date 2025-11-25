В Баку состоялся турнир по карате в стиле фудокан - ФОТО

В Спортивно-оздоровительном центре Министерства по чрезвычайным ситуациям состоялся традиционный турнир карате в стиле фудокан.

Как сообщает İdman.biz, соревнования были организованы Министерством молодежи и спорта и Федерацией карате Азербайджана.

В турнире приняли участие более 600 детей, юношей и молодых спортсменов, представляющих различные клубы страны. На торжественной церемонии открытия выступил вице-президент Федерации карате Азербайджана Фюзули Мусаев, который отметил значение турнира и роль карате в физическом и духовном развитии молодежи.

Особый колорит мероприятию придала народная артистка Флора Керимова, чьи выступления стали украшением церемонии.

По итогам соревнований победители и призеры получили специальные медали и дипломы Федерации карате Азербайджана, а отличившиеся спортсмены в командном зачете были награждены поясами и денежными призами.

İdman.Biz