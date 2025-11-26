27 Ноября 2025
RU

Физули Мусаев: "Никто никому не может гарантировать медали на чемпионате мира" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Каратэ
Новости
26 Ноября 2025 17:32
65
Физули Мусаев: "Никто никому не может гарантировать медали на чемпионате мира" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

На стартующем завтра в Каире чемпионате мира по каратэ примут участие и азербайджанские спортсмены. Как уже сообщал İdman.Biz, в составе нашей команды выступят шесть каратистов (четверо мужчин и две женщины).

Каковы шансы на чемпионство у остальных наших спортсменов, кроме Ирины Зарецка, которая может стать в столице Египта четырехкратной чемпионкой мира?

С таким вопросом İdman.Biz обратился к вице-президенту Федерации каратэ Азербайджана (ФКА) Физули Мусаеву.

"Во-первых, никто никому не может гарантировать медали на чемпионате мира. В том числе и Ирине Зарецка. Да, после того, как она стала матерью, Ирина удачно выступает на всех турнирах подряд! Но никто не гарантирует, что она станет чемпионкой мира в четвертый раз. Это спорт, а каратэ - это еще и сумасшедшая конкуренция!

Да, мы очень хотим, чтобы наши спортсмены выиграли "золото", но, одного нашего желания или желания спортсменов, на которых мы рассчитываем, недостаточно. Все их соперники тоже хотят победить, а чемпионом может стать только кто-то один. Есть еще и судейский фактор, о котором не стоит забывать. И который, к сожалению, регулярно вмешивается в судьбы наших спортсменов.

Во-вторых, любой в нашей команде может победить на этом турнире, у нас очень хорошие ребята - и в мужской команде, и в женской. Но, повторюсь, одного желания здесь мало", – отметил Физули Мусаев.

Вюгар Вюгарлы

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Сборная Азербайджана по каратэ отправилась на чемпионат мира в Каир
25 Ноября 17:53
Каратэ

Сборная Азербайджана по каратэ отправилась на чемпионат мира в Каир

Страну представят шесть спортсменов
Шаин Атамов: "Хотелось бы, чтобы у нас побеждал еще кто-нибудь, кроме Зарецкой" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
25 Ноября 15:28
Каратэ

Шаин Атамов: "Хотелось бы, чтобы у нас побеждал еще кто-нибудь, кроме Зарецкой" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Сборная Азербайджана отправилась на чемпионат мира по карате
В Баку состоялся турнир по карате в стиле фудокан - ФОТО
25 Ноября 00:02
Каратэ

В Баку состоялся турнир по карате в стиле фудокан - ФОТО

На соревнованиях выступили более 600 юных спортсменов со всей страны

Ветеран войны борется за выживание каратэ-клуба в бакинских поселках - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО
19 Ноября 14:04
Каратэ

Ветеран войны борется за выживание каратэ-клуба в бакинских поселках - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО

Интервью с тренером по каратэ Физули Гашимовым
Азербайджанские каратисты выиграли четыре медали на турнире в Турции
17 Ноября 21:56
Каратэ

Азербайджанские каратисты выиграли четыре медали на турнире в Турции

Сборная завоевала "золото", "серебро" и две "бронзы" на Dardaneles Karate Championship
Рахман Гатамов: "Мы могли завоевать больше медалей" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
16 Ноября 13:33
Каратэ

Рахман Гатамов: "Мы могли завоевать больше медалей" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Вице-президент ФКА об итогах выступлений наших каратистов на Исламиаде

Самое читаемое

"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Истиклол" в Таджикистане - ВИДЕО
26 Ноября 20:58
Мировой футбол

"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Истиклол" в Таджикистане - ВИДЕО

Саудовский клуб уверенно лидирует в своей группе азиатской Лиги чемпионов

"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО
26 Ноября 02:19
Мировой футбол

"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО

Забили уже в компенсированное время
Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
26 Ноября 01:54
Футбол

Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе "Диего Армандо Марадона"
"Ньюкасл" на выезде уступил "Марселю" - ВИДЕО
26 Ноября 02:22
Мировой футбол

"Ньюкасл" на выезде уступил "Марселю" - ВИДЕО

Французы одержали волевую победу