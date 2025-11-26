Физули Мусаев: "Никто никому не может гарантировать медали на чемпионате мира" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

На стартующем завтра в Каире чемпионате мира по каратэ примут участие и азербайджанские спортсмены. Как уже сообщал İdman.Biz, в составе нашей команды выступят шесть каратистов (четверо мужчин и две женщины).

Каковы шансы на чемпионство у остальных наших спортсменов, кроме Ирины Зарецка, которая может стать в столице Египта четырехкратной чемпионкой мира?

С таким вопросом İdman.Biz обратился к вице-президенту Федерации каратэ Азербайджана (ФКА) Физули Мусаеву.

"Во-первых, никто никому не может гарантировать медали на чемпионате мира. В том числе и Ирине Зарецка. Да, после того, как она стала матерью, Ирина удачно выступает на всех турнирах подряд! Но никто не гарантирует, что она станет чемпионкой мира в четвертый раз. Это спорт, а каратэ - это еще и сумасшедшая конкуренция!

Да, мы очень хотим, чтобы наши спортсмены выиграли "золото", но, одного нашего желания или желания спортсменов, на которых мы рассчитываем, недостаточно. Все их соперники тоже хотят победить, а чемпионом может стать только кто-то один. Есть еще и судейский фактор, о котором не стоит забывать. И который, к сожалению, регулярно вмешивается в судьбы наших спортсменов.

Во-вторых, любой в нашей команде может победить на этом турнире, у нас очень хорошие ребята - и в мужской команде, и в женской. Но, повторюсь, одного желания здесь мало", – отметил Физули Мусаев.

Вюгар Вюгарлы

İdman.Biz