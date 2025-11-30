30 Ноября 2025
Ирина Зарецка завоевала "бронзу" чемпионата мира по каратэ

30 Ноября 2025 22:17
В столице Египта Каире подходит к концу чемпионат мира по каратэ.

Как сообщает İdman.Biz, в заключительный день мирового первенства азербайджанская каратистка Ирина Зарецка (68 кг) одержала победу в схватке за "бронзу" и пополнила копилку страны.

