Ирина Зарецка: "Никто не сможет остановить меня" - ФОТО

Азербайджанская каратистка Ирина Зарецка (68 кг) уверена, что ее никто не сможет остановить.

Как сообщает İdman.Biz, 29-летняя спортсменка поделилась своими мыслями в публикации на личной странице в Instagram.

Опытная каратистка поделилась своими впечатлениями о завоевании бронзовой медали на чемпионате мира, который прошел в Каире (Египет):

"Поединок за третье место прошел великолепно. В полуфинале я допустила ошибку, что ограничило мои шансы выйти в финал и завоевать более высокий результат. Тем не менее, я горжусь собой за то, что была сильной и целеустремленной. Я еще раз доказала, что меня ничто и никто не сможет остановить".

Она также напомнила, что в пятый раз попала в число призеров чемпионатов мира среди взрослых:

"Уже 10 лет я нахожусь в числе лучших, и впереди еще много достижений".

Отметим, что Ирина Зарецка выступала за Украину на чемпионате мира 2014 года и завоевала бронзовую медаль. Под флагом Азербайджана она стала чемпионкой мира в 2018, 2021 и 2023 годах.

İdman.Biz