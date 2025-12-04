Ульви Гулиев: "Судьи нас разочаровали непонятными решениями" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

На завершившемся на днях чемпионате мира по каратэ, который проходил в столице Египта Каире, азербайджанские спортсмены завоевали всего две бронзовые медали, причем одну из них – в паракаратэ.

Как вы оцениваете итоги чемпионата мира? С этим вопросом İDMAN.BİZ обратился к президенту Федерации каратэ Азербайджана (ФКА) Ульви Гулиеву. "Мы многое ожидали от этого чемпионата мира. Ведь на протяжении всего года наши каратисты выступали очень удачно, будь то на Играх стран СНГ или на Исламских Играх. Ждали "золота" от Ирины Зарецка. От паракаратиста Видади Халыгова ждали минимум выхода в финал, но увы - они оба завоевали лишь бронзовые медали.

Некоторые спортсмены любят сваливать все на судей в случае своего поражения, и здесь, на этом чемпионате мира, я вынужден с ними согласиться. Судьи на самом деле нас разочаровали своими непонятными решениями. Так, в поединке за третье место соперник сломал Асиману Гурбанлы кость на скуле. И представляете, ему даже не дали предупреждение, хотя должны были сразу дисквалифицировать за это! Мадина Садыгова уже в который раз сталкивается с несправедливым решением судей…

Мы ожидали других результатов. Мы ожидали, как минимум, одну золотую медаль и две медали другого достоинства, но, увы, смогли завоевать лишь две медали, одну из которых в паракаратэ. В конце года мы, конечно же, соберемся и обсудим его итоги, чтобы еще сильнее подготовиться к новому календарному году и добиться лучших результатов", - отметил президент ФКА.

Вюгар Вюгарлы

İdman.Biz