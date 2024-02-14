Состав женской команды Азербайджана на "Большой шлем" сократился

Тренерский штаб женской сборной Азербайджана по дзюдо внес некоторые изменения в первоначальный состав команды на «Большой шлем», который пройдет 16-18 февраля в Баку.

Как сообщает İdman.biz, в первоначальном списке было 13 спортсменок, но теперь их количество сократилось до 11-ти. На домашнем турнире не выступит Шафаг Гамидова (48 кг) и Судаба Агаева (78 кг).

Полностью заявка выглядит следующим образом:

Женская команда

48 кг: Лейла Алиева, Кенуль Алиева, Рамиля Алиева.

52 кг: Гюльтадж Мамедалиева, Айдан Велиева, Хадиджа Гадашова.

57 кг: Фидан Ализаде, Ачелья Топрак.

63 кг: Айтадж Гардашханлы.

70 кг: Гюнель Гасанлы.

+78 кг: Нигяр Сулейманова.

Ниджат Закиев

İdman.biz