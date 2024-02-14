Состав женской команды Азербайджана на "Большой шлем" сократился

Тренерский штаб женской сборной Азербайджана по дзюдо внес некоторые изменения в первоначальный состав команды на «Большой шлем», который пройдет 16-18 февраля в Баку.
Как сообщает İdman.biz, в первоначальном списке было 13 спортсменок, но теперь их количество сократилось до 11-ти. На домашнем турнире не выступит Шафаг Гамидова (48 кг) и Судаба Агаева (78 кг).
Полностью заявка выглядит следующим образом:
Женская команда
48 кг: Лейла Алиева, Кенуль Алиева, Рамиля Алиева.
52 кг: Гюльтадж Мамедалиева, Айдан Велиева, Хадиджа Гадашова.
57 кг: Фидан Ализаде, Ачелья Топрак.
63 кг: Айтадж Гардашханлы.
70 кг: Гюнель Гасанлы.
+78 кг: Нигяр Сулейманова.
Ниджат Закиев
İdman.biz